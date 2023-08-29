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- Ефросинья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.09.1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-40 стр.65-66 ( Рождение №-62ж ) Крестная дочь - Смирнова Анна Савельевна из д.Маракино №-3/3
Бракосочетание
До 1902

Муж: - Семён Егорович

Рождение ребёнка
26.07.1902 ст.

Дочь: - Серафима Семёновна

Отец ребёнка: - Семён Егорович

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.120-121 (Рождение №-39ж)
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.

Дочь: (Березина) Ефимия (Евфимия) Семёновна

Отец ребёнка: - Семён Егорович

Бессоново, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-74ж)

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