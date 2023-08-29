- Ефросинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.09.1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-40 стр.65-66 ( Рождение №-62ж ) Крестная дочь - Смирнова Анна Савельевна из д.Маракино №-3/3
Бракосочетание
До 1902
Муж: - Семён Егорович
Рождение ребёнка
26.07.1902 ст.
Дочь: - Серафима Семёновна
Отец ребёнка: - Семён Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.120-121 (Рождение №-39ж)
Рождение ребёнка
12.09.1904 ст.
Дочь: (Березина) Ефимия (Евфимия) Семёновна
Отец ребёнка: - Семён Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.242-243 (Рождение №-74ж)