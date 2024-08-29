Карева (Сладкова) Матрена Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Сладкова) Матрена Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1935

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935

Отец: Сладков Фрол Андреевич

Мать: Ефросинина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Алексей

Рождение ребёнка
28.02.1961

Дочь: Лабутина (Карева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Карев Алексей

Рождение ребёнка
27.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карев Алексей

Смерть
1982

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