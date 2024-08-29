Карева (Сладкова) Матрена Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1935
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935
Отец: Сладков Фрол Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карев Алексей
Рождение ребёнка
28.02.1961
Дочь: Лабутина (Карева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Карев Алексей
Рождение ребёнка
27.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карев Алексей
Смерть
1982