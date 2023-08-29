Пулко-Лейко Александра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулко-Лейко Александра Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лейко Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулко Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Пулко Арсений Антонович

Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулко Виктор Арсеньевич

Отец ребёнка: Пулко Арсений Антонович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Пулко Петр Арсеньевич

Отец ребёнка: Пулко Арсений Антонович

Смерть
1976

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