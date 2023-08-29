Пулко-Лейко Александра Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Лейко Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пулко Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Пулко Арсений Антонович
Великая Слобода, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пулко Арсений Антонович
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Пулко Арсений Антонович
Смерть
1976