Линник Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линник Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1950

Дата смерти

24.09.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Линник Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1978

Сын: Линник Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Линник Татьяна Николаевна

Смерть
24.09.2022

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