Линник Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1950
Дата смерти24.09.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Линник Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1978
Мать ребёнка: Линник Татьяна Николаевна
Смерть
24.09.2022