(Рогозина) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Рогозин Борис
Мать: (Рогозина) Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губанов Евдоким
Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1740
Сын: Губанов Егор
Отец ребёнка: Губанов Евдоким
Рождение ребёнка
1745
Сын: Губанов Алексей
Отец ребёнка: Губанов Евдоким
Смерть
Неизвестно