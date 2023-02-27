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(Рогозина) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Рогозин Борис

Мать: (Рогозина) Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губанов Евдоким

Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Губанов Егор

Отец ребёнка: Губанов Евдоким

Рождение ребёнка
1745

Сын: Губанов Алексей

Отец ребёнка: Губанов Евдоким

Смерть
Неизвестно

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