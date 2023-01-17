Фазуллина (Миронова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазуллина (Миронова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Александр

Мать: Миронова Надежда

Рождение ребёнка
22.12.2006

Дочь: Карина Рустамовна

Отец ребёнка: Фазуллин Рустам

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.2008

Сын: Фазуллин Ратмир Рустамович

Отец ребёнка: Фазуллин Рустам

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.2015

Дочь: Александра Рустамовна

Отец ребёнка: Фазуллин Рустам

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фазуллин Рустам

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