Фазуллина (Миронова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Александр
Мать: Миронова Надежда
Рождение ребёнка
22.12.2006
Дочь: Карина Рустамовна
Отец ребёнка: Фазуллин Рустам
Рождение ребёнка
13.11.2008
Сын: Фазуллин Ратмир Рустамович
Отец ребёнка: Фазуллин Рустам
Рождение ребёнка
25.08.2015
Дочь: Александра Рустамовна
Отец ребёнка: Фазуллин Рустам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фазуллин Рустам