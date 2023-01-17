Салманова Параскева Фокеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1883 ст.
Сын: Салманов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Салманов Алексей Иванович
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно