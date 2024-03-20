Enmann Wilhelm
Место рожденияPärnu, Pärnu County, Estonia
Дата рождения28.11.1864
Дата смерти10.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Крещение
30.11.1864
Pärnu, Pärnumaa, Estland
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
10.11.1892
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Причина смерти: чахотка