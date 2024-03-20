Enmann Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Enmann Wilhelm

Место рождения

Pärnu, Pärnu County, Estonia

Дата рождения

28.11.1864

Дата смерти

10.11.1892

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1864

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Pärnu, Pärnu County, Estonia
Крещение
30.11.1864
Pärnu, Pärnumaa, Estland
Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Смерть
10.11.1892
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Причина смерти: чахотка
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