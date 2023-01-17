Рубинштейн Антон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн Антон Григорьевич

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Место рождения

Выхватинцы, Приднестровье

Дата рождения

16.11.1829

Дата смерти

08.11.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Выхватинцы, Приднестровье
Место жительства
С 1831 по 1835
Бердичев, Житомирская обл.
Место жительства
С 1834 по 1839
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1839
Париж, Франция
Место жительства
С 1844 по 1849
Берлин, Германия
Место жительства
С 1849 по 1854
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1874 по 1894
Петергоф, Петергофский уезд
Смерть
08.11.1894
Петергоф, Петергофский уезд
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