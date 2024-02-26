Михалицын Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1980
Отец: Михалицын Дмитрий
Мать: Михалицына Евгения
Бракосочетание
24.06.2005
Жена: Михалицына Анастасия
Рождение ребёнка
15.09.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михалицына Анастасия
Владимир
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Радужный
Развод
Неизвестно
Жена: Михалицына Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия