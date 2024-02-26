Михалицын Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалицын Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1980

Отец: Михалицын Дмитрий

Мать: Михалицына Евгения

Бракосочетание
24.06.2005

Жена: Михалицына Анастасия

Рождение ребёнка
15.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михалицына Анастасия

Владимир
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Радужный
Развод
Неизвестно

Жена: Михалицына Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

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