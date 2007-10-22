Леонов Виктор Федорович
Место рожденияг. Москва
Дата рождения11.01.1947
Дата смерти22.10.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Алёшина) Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2007
Похороны
Неизвестно