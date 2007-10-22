Леонов Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Виктор Федорович

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

11.01.1947

Дата смерти

22.10.2007

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1953 г.р.
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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947

Отец: Леонов Федор Григорьевич

Мать: Леонова (Ильгина) Федосья Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: (Алёшина) Елена Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алёшина) Елена Евгеньевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Алёшина) Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2007
Похороны
Неизвестно

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