Клюев Кондратий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Кондратий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюев Никита Кондратьевич

Мать ребёнка: Бузаева-Клюева Степанида Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузаева-Клюева Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1829

Сын: Клюев Абрам Кондратьевич

Мать ребёнка: Бузаева-Клюева Степанида Васильевна

Смерть
Неизвестно

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