Першина Пелагея Ивановна Около 1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Першина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895 ст.

Сын: Першин ? Никитович

Отец ребёнка: Першин Никита Иванович

Рождение ребёнка
22.?.1900

Сын: Першин Василий Никитович

Отец ребёнка: Першин Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

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