Першина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1895 ст.
Сын: Першин ? Никитович
Отец ребёнка: Першин Никита Иванович
Рождение ребёнка
22.?.1900
Отец ребёнка: Першин Никита Иванович
Смерть
Неизвестно