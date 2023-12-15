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Важник Прокоп Астапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Важник Астап (Астафий) Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Важник) Афросинья Прокоповна

Мать ребёнка: (Андреева) Лукерья

Рождение ребёнка
1782

Сын: Важник Хвёдор Прокопович

Мать ребёнка: (Андреева) Лукерья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Важник Тарасий Прокопович

Мать ребёнка: (Андреева) Лукерья

Смерть
1820

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