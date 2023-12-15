Важник Прокоп Астапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Важник Астап (Астафий) Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Важник) Афросинья Прокоповна
Мать ребёнка: (Андреева) Лукерья
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: (Андреева) Лукерья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Важник Тарасий Прокопович
Мать ребёнка: (Андреева) Лукерья
Смерть
1820