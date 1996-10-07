Зыкова Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1936
Дата смерти07.10.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1936
Отец: Афанасьев Иван Матвеевич
Мать: Афанасьева Екатерина
Рождение ребёнка
12.12.1958
Дочь: Симинюк Марина Борисовна
Отец ребёнка: Зыков Борис Иванович (Николаевич)
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.10.1996