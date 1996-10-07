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Зыкова Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1936

Дата смерти

07.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1936

Отец: Афанасьев Иван Матвеевич

Мать: Афанасьева Екатерина

Рождение ребёнка
12.12.1958

Дочь: Симинюк Марина Борисовна

Отец ребёнка: Зыков Борис Иванович (Николаевич)

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Мариан Борисович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.10.1996
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