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Маркина Екатерина Сидорова

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
24.05.1849 ст.

Муж: Маркин Фёдор Филиппов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Жених-18 лет, невесте-17 лет Свидетели по жениху Егор Тимофеев Лаврентий Тимофеев По невесте Иосиф Сафронов Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.

Сын: Маркин Матвей Фёдоров

Отец ребёнка: Маркин Фёдор Филиппов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники Мещанин-Дмитрий Иванов Варвара Егорова Кулакова-жена
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Маркина Марья Федорова

Отец ребёнка: Маркин Фёдор Филиппов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
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