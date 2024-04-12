Маркина Екатерина Сидорова
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Бракосочетание
24.05.1849 ст.
Жених-18 лет, невесте-17 лет Свидетели по жениху Егор Тимофеев Лаврентий Тимофеев По невесте Иосиф Сафронов Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
08.11.1851 ст.
Отец ребёнка: Маркин Фёдор Филиппов
Восприемники Мещанин-Дмитрий Иванов Варвара Егорова Кулакова-жена
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Маркина Марья Федорова
Отец ребёнка: Маркин Фёдор Филиппов
Смерть
Неизвестно