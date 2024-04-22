Жгун (Гультяева) Софья Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
21.01.1901 ст.
Муж: Жгун Захар Семёнович
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович
Рождение ребёнка
29.01.1903 ст.
Дочь: Жгун Ксения Захаровна
Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.
Дочь: Жгун Василиса Захаровна
Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович
Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.
Дочь: Жгун Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович
Рождение ребёнка
09.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.
Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович
Смерть
Неизвестно