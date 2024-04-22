Жгун (Гультяева) Софья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Гультяева) Софья Тарасовна

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гультяев Тарас Семёнович

Мать: Гультяева Мавра Георгиевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.01.1901 ст.

Муж: Жгун Захар Семёнович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1902 ст.

Сын: Жгун Василий Захарович

Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1903 ст.

Дочь: Жгун Ксения Захаровна

Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1905 ст.

Дочь: Жгун Василиса Захаровна

Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1908 ст.

Дочь: Жгун Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1911 ст.

Сын: Жгун Александр Захарович

Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.

Сын: Жгун Сергей Захарович

Отец ребёнка: Жгун Захар Семёнович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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