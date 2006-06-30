Рудик Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

30.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: Рудик Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудик Анастасия

Г. Новосибирск,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудик Анастасия

Г. Новосибирск,
Смерть
30.06.2006
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