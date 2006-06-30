Рудик Адам
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1927
Дата смерти30.06.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927
Отец: Рудик Захар
Рождение ребёнка
13.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудик Анастасия
Г. Новосибирск,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудик Анастасия
Г. Новосибирск,
Смерть
30.06.2006