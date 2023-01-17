Катасонов Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1916 год - крестьянин слободки Огибной Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
27.02.1916
Сын: Катасонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Катасонова Фекла Ивановна
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно