Катасонов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катасонов Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1916 год - крестьянин слободки Огибной Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Катасонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Катасонова Фекла Ивановна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катасонова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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