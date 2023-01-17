Ржаницына Еликонида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Еликонида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848

Муж: Ржаницын Фавст Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Журавлева Любовь Фавстовна

Отец ребёнка: Ржаницын Фавст Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ржаницына Екатерина Фавстовна

Отец ребёнка: Ржаницын Фавст Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1865
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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