Ржаницына Еликонида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Журавлева Любовь Фавстовна
Отец ребёнка: Ржаницын Фавст Александрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ржаницына Екатерина Фавстовна
Отец ребёнка: Ржаницын Фавст Александрович
Смерть
1865