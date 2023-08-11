Сошникова Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сошникова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Рождение ребёнка
24.07.1881
Сын: Сошников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Рождение ребёнка
07.10.1883
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Рождение ребёнка
07.11.1886
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Рождение ребёнка
29.10.1893
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Рождение ребёнка
10.11.1900
Дочь: Сошникова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович
Смерть
Неизвестно