Сошникова Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСошникова Агафья Алексеевна

Сошникова Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сошникова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Рождение ребёнка
24.07.1881

Сын: Сошников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Рождение ребёнка
07.10.1883

Сын: Сошников Яков Ефимович

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Сошников Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Рождение ребёнка
29.10.1893

Сын: Сошников Демьян Ефимович

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Рождение ребёнка
10.11.1900

Дочь: Сошникова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сошников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Сошников Ефим Родионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.