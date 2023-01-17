Кошкина Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошкин Осип Степанович

Отец ребёнка: Кошкин Степан Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошкин Илья Степанович

Отец ребёнка: Кошкин Степан Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кошкин Иван Степанович

Отец ребёнка: Кошкин Степан Егорович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Степан Егорович

Смерть
Неизвестно
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