Самсонов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лаврухина Екатерина
Мать ребёнка: Самсонова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Самсонова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Николай
Мать ребёнка: Самсонова Елена Федоровна