Самсонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лаврухина Екатерина

Мать ребёнка: Самсонова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Самсонова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Николай

Мать ребёнка: Самсонова Елена Федоровна

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