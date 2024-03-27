Наумов Харлампий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Харлампий Григорьевич

Наумов Харлампий Григорьевич

Место рождения

г.Чистополь

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Наумов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова ?

Рождение ребёнка
16.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова ?

Рождение ребёнка
07.08.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова ?

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна

Рождение ребёнка
07.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна

Рождение ребёнка
04.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна

Смерть
12.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно

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