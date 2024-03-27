Наумов Харлампий Григорьевич
Место рожденияг.Чистополь
Дата рождения1907
Дата смерти12.09.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Наумов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова ?
Рождение ребёнка
16.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова ?
Рождение ребёнка
07.08.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова ?
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
07.07.1937
Рождение ребёнка
04.07.1941
Смерть
12.09.1942
Причина смерти: пропал без вести
Похороны
Неизвестно