Тюхтенкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1908
Дата смерти08.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1929
Сын: Тюхтенков Михаил Семенович
Отец ребёнка: Тюхтенков Семен Кузьмич
Рождение ребёнка
30.05.1934
Дочь: Нина Семеновна
Отец ребёнка: Тюхтенков Семен Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.07.1973