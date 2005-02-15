Тюхтенкова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтенкова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1908

Дата смерти

08.07.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1929

Сын: Тюхтенков Михаил Семенович

Отец ребёнка: Тюхтенков Семен Кузьмич

Рождение ребёнка
30.05.1934

Дочь: Нина Семеновна

Отец ребёнка: Тюхтенков Семен Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтенков Семен Кузьмич

Смерть
08.07.1973
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