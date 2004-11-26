Липатенков Степан Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатенков Степан Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.2004

Отец: Липатенков Артем

Мать: Анна

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