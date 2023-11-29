Маслаков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслаков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
19.12.1894

Сын: Маслаков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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