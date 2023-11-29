Маслаков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.12.1894
Сын: Маслаков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна
Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно