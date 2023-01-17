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Подобедов Василий Перфильев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Подобедов Порфирий Прохоров

Мать: Подобедова Матрона Иванова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Подобедов Семен Васильевич

Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Подобедов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1910

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подобедова Ефимия Кузьминична

Смерть
1914
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