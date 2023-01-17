Подобедов Василий Перфильев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
01.02.1901
Сын: Подобедов Семен Васильевич
Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
06.09.1903
Сын: Подобедов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
17.02.1910
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Подобедова Ефимия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914