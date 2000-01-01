Александрова (Тимошенко) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Тимошенко) Ефимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1923 и 1927

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.04.1907

Дочь: Александрова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Александров Петр

Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Бушуева Михайлычева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Александров Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Петр

Смерть
Между 1923 и 1927
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