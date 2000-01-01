Александрова (Тимошенко) Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1923 и 1927
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.04.1907
Дочь: Александрова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Александров Петр
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Бушуева Михайлычева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Александров Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Петр
Смерть
Между 1923 и 1927