Лисов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лисов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Лисова) Ольга

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова (Лисова) Анна

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева (Лисова) Фёкла

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Василий

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лисова) Зоя

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Валерий

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
27.01.1931

Дочь: Кошкина (Лисова) Лидия

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Рождение ребёнка
13.04.1941

Дочь: (Лисова) Мария

Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма

Россия

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