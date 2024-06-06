Лисов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Лисова) Ольга
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова (Лисова) Анна
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева (Лисова) Фёкла
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Василий
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лисова) Зоя
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Валерий
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
27.01.1931
Дочь: Кошкина (Лисова) Лидия
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Рождение ребёнка
13.04.1941
Дочь: (Лисова) Мария
Мать ребёнка: Лисова (Наумова) Римма
Россия