Ковалева (Суздалева) Софья Федоровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1931
Дата смерти02.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1931
Отец: Суздалев Федор Семенович
Мать: Суздалева Марья Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1957
Отец ребёнка: Ковалев Петр Антонович
Рождение ребёнка
17.08.1958
Отец ребёнка: Ковалев Петр Антонович
Рождение ребёнка
19.11.1963
Дочь: Дубовская Елена Петровна
Отец ребёнка: Ковалев Петр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.2022