Ковалева (Суздалева) Софья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Суздалева) Софья Федоровна

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Место рождения

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1931

Дата смерти

02.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1931

Отец: Суздалев Федор Семенович

Мать: Суздалева Марья Ивановна

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1957

Сын: Ковалев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Ковалев Петр Антонович

Рождение ребёнка
17.08.1958

Сын: Ковалев Николай Петрович

Отец ребёнка: Ковалев Петр Антонович

Рождение ребёнка
19.11.1963

Дочь: Дубовская Елена Петровна

Отец ребёнка: Ковалев Петр Антонович

Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Петр Антонович

Смерть
02.01.2022
Светицы, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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