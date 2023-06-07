Онищенко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Онищенко Иван

Мать: Онищенко Онисия

Смерть
Неизвестно
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