Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверкий Павлович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Аверкиевна
Отец ребёнка: Аверкий Павлович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алексей Аверкиевич
Отец ребёнка: Аверкий Павлович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Евгений Аверкиевич
Отец ребёнка: Аверкий Павлович
Смерть
Неизвестно