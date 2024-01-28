Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Николаевна

Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкий Павлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Аверкиевна

Отец ребёнка: Аверкий Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Алексей Аверкиевич

Отец ребёнка: Аверкий Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Евгений Аверкиевич

Отец ребёнка: Аверкий Павлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.