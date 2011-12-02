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Хардиков Иван Дмитриевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

02.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2011

Отец: Хардиков Дмитрий Алексеевич

Мать: Зайцева Ольга Владимировна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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