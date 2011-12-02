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Хардиков Иван Дмитриевич
Хардиков Иван Дмитриевич
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
02.12.2011
Пол
Мужской
Отец
Хардиков Дмитрий Алексеевич
1976 г.р.
Мать
Зайцева (Дубровская) Ольга Владимировна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2011
Отец:
Хардиков Дмитрий Алексеевич
Мать:
Зайцева Ольга Владимировна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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