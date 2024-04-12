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Ледовская Ольга Михайловна
Ледовская Ольга Михайловна
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Древо
Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ледовской Михаил Абрамович
1910 г.р.
Мать
Ледовская Клавдия Александровна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ледовской Михаил Абрамович
Мать:
Ледовская Клавдия Александровна
Самара
, Самара, Самарская область
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