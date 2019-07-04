Тихомиров Геннадий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Геннадий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1941

Дата смерти

04.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуленина Фаина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дуленина Фаина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуленина Фаина Васильевна

Смерть
04.07.2019
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