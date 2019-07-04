Тихомиров Геннадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1941
Дата смерти04.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дуленина Фаина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дуленина Фаина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.2019