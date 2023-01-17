Гвоздев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздев Иван Петрович

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Место рождения

Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

18.08.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресеновка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1829 по 1841
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1841
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.08.1873
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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