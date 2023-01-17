Гвоздев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти18.08.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1829 по 1841
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1841
Смерть
18.08.1873