Другов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.11.1923
Дата смерти02.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1969 по 2011
Смерть
02.12.2011