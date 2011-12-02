Другов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другов Василий Иванович

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Место рождения

Игумновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.11.1923

Дата смерти

02.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Игумновская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1946 по 1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1969 по 2011
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.12.2011
Москва, город федерального значения Москва
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