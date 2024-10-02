Акташева (Ухатина) Вера Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акташев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акташев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акташева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
г.Похвистнево
Смерть
Неизвестно