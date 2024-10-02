Акташева (Ухатина) Вера Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Акташева (Ухатина) Вера Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухатин Никита Павлович

Мать: Ухатина (Фадеева) Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акташев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акташев Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акташев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Акташев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акташева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

г.Похвистнево
Смерть
Неизвестно

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