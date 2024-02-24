Афанаскина Анастасия Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: Гаврикова (Афанаскина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Ефимович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1901
Сын: Афанаскин Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Ефимович
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Рождение ребёнка
08.05.1903
Сын: Афанаскин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Ефимович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно