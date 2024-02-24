Афанаскина Анастасия Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанаскина Анастасия Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанаскин Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: Гаврикова (Афанаскина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1901

Сын: Афанаскин Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Инфа с сайта Память народа. Жена https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie54740137/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D589ee46e26c82341eeeb55ac035f1400b3573f3600cd... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1903

Сын: Афанаскин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Афанаскин Алексей Ефимович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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