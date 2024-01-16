Генов Афанасий
Место рожденияс. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Дата рождения1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1876
Сын: Генов Иннокентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Генова Варвара
с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Генова Варвара
с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Генова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Генова Варвара