Генов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГенов Афанасий

Генов Афанасий

Место рождения

с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1876

Сын: Генов Иннокентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Генова Варвара

с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1890

Сын: Генов Ефим Афанасьевич

Мать ребёнка: Генова Варвара

с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1896

Сын: Генов Марк Афанасьевич

Мать ребёнка: Генова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генова Варвара

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close