Жильцов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов Юрий Иванович

Жильцов Юрий Иванович

avatar

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

13.04.1940

Дата смерти

21.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1940
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 2009
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Горноалтайск, Республика Алтай РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
21.12.2009
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close