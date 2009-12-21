Жильцов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1940
Дата смерти21.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1940
Место жительства
По 2009
Место жительства
Неизвестно
г. Горноалтайск, Республика Алтай РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
21.12.2009