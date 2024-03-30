Дергунова Мавра Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунова Мавра Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 29.07.1915 ст.

Сын: Дергунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дергунов Иван Филиппович

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 15.01.1918 ст.

Сын: Дергунов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дергунов Иван Филиппович

Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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