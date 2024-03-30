Дергунова Мавра Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 29.07.1915 ст.
Сын: Дергунов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дергунов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Около 15.01.1918 ст.
Сын: Дергунов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дергунов Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно