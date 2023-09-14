Тишковский Леонид Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишковский Леонид Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тишковский Матвей Мартынович

Мать: Тысевич Анеля Марьяновна

Рождение ребёнка
17.11.1948

Дочь: Тишковская Евгения Леонидовна

Мать ребёнка: Тишковская Римма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Вера Леонидовна

Мать ребёнка: Тишковская Римма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишковский Василий Леонидович

Мать ребёнка: Тишковская Римма Александровна

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