Тишковский Леонид Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
17.11.1948
Дочь: Тишковская Евгения Леонидовна
Мать ребёнка: Тишковская Римма Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Вера Леонидовна
Мать ребёнка: Тишковская Римма Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишковский Василий Леонидович
Мать ребёнка: Тишковская Римма Александровна