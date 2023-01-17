Сизова (Капука) Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Капука) Елизавета Григорьевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Сизов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сизов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сизов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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