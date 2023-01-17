Сизова (Капука) Елизавета Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Сизов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Сизов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Сизов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно