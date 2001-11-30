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Филатов Алексей Иванович

Место рождения

Соколино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.07.1926

Дата смерти

30.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926

Отец: Филатов Иван Степанович

Мать: Филатова (Шувалова) Татьяна Яковлевна

Соколино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самчук (Филатова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова (Герасимова) Пелагея Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова (Герасимова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
31.03.1952

Сын: Филатов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова (Герасимова) Пелагея Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.11.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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