Филатов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.07.1926
Дата смерти30.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самчук (Филатова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова (Герасимова) Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1952
Сын: Филатов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова (Герасимова) Пелагея Васильевна
Смерть
30.11.2001