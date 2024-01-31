Носков Пётр
Место рожденияТула
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: (Носкова) Анна
Мать ребёнка: Носкова (Петрова) Александра Константиновна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Носкова (Петрова) Александра Константиновна
Рождение ребёнка
31.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носкова (Петрова) Александра Константиновна