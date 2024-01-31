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Носков Пётр

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Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова (Петрова) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: (Носкова) Анна

Мать ребёнка: Носкова (Петрова) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Носков Борис Петрович

Мать ребёнка: Носкова (Петрова) Александра Константиновна

Рождение ребёнка
31.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова (Петрова) Александра Константиновна

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