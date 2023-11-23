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Казаринов Константин Аристархов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

17.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ломинский Аристарх Иоаннов

Мать: Ломинская Олимпиада Иванова

Казаринов Константин Аристархович (1826 — 1896) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Аристарха Ломинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2- го разряда. 5 дек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
12.11.1849

Сын: Казаринов Николай Константинов

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

Казаринов Николай Константинович (1849 — 1912) Родился 12 ноября 1849 года в семье священника села Поздеева Любимского уезда Константина Казаринова. В 1875 году окончил Ярославскую духовную семинарию.... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Казаринова) Александра Константинова

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Казаринова) Анна Константинова

Мать ребёнка: Олимпиада Иванова

Смерть
17.03.1896

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