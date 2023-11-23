Казаринов Константин Аристархов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти17.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1826
Казаринов Константин Аристархович (1826 — 1896) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Аристарха Ломинского. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2- го разряда. 5 дек... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
12.11.1849
Сын: Казаринов Николай Константинов
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова
Казаринов Николай Константинович (1849 — 1912) Родился 12 ноября 1849 года в семье священника села Поздеева Любимского уезда Константина Казаринова. В 1875 году окончил Ярославскую духовную семинарию.... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Казаринова) Александра Константинова
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Казаринова) Анна Константинова
Мать ребёнка: Олимпиада Иванова
Смерть
17.03.1896