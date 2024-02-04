Ермошкина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошкина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1900

Дочь: Ермошкина Федора Фёдоровна

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
17.05.1902

Дочь: Еомошкина Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: Ермошкина Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
01.03.1907

Дочь: Быковская (Ермошкина) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
02.08.1909

Сын: Ермошкин Степан Федорович

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1911

Дочь: Ермошкина Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1913

Сын: Ермошкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
14.11.1918

Дочь: Ермошкина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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