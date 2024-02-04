Ермошкина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1900
Дочь: Ермошкина Федора Фёдоровна
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.05.1902
Дочь: Еомошкина Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
16.10.1904
Дочь: Ермошкина Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1907
Дочь: Быковская (Ермошкина) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
02.08.1909
Сын: Ермошкин Степан Федорович
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.02.1911
Дочь: Ермошкина Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1913
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.11.1918
Дочь: Ермошкина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Ермошкин Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно