Кондаурова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Кондауров Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Кондауров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондаурова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Кондауров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондаурова Стефания Алексеевна
Отец ребёнка: Кондауров Алексей
Смерть
Неизвестно