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Кондаурова Мария Степановна

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Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Кондауров Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Кондауров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондаурова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Кондауров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондаурова Стефания Алексеевна

Отец ребёнка: Кондауров Алексей

Смерть
Неизвестно
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